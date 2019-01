Plan stratégique santé digitale 2018-2025 : Le ministre de la santé et le ministère de la communication, des télécommunications scellent une convention

Le ministère de la santé et de l’action sociale a signé une convention avec le ministère de la communication, des télécommunications, des postes et de l’économie numérique. La signature de la préface du plan stratégique santé digitale est élaborée pour encadrer et développer l’utilisation des technologies numériques dans les six piliers du système de santé sénégalais. La santé digitale encore appelé « E- SANTE » vise l’amélioration de la prestation de services de soins, de la circulation des informations par voie électronique et la gestion efficiente du système sanitaire.



Une opportunité extraordinaire pour le pays. Du point de vue économique elle permettra une grande efficacité de l’offre sanitaire et en réduira les coûts pour l’État, les prestataires et les patients.



Par ailleurs, le ministère de la télécommunication et le ministère de la santé comptent travailler ensemble pour la mise en œuvre de la stratégie Sénégal numérique 2025 et du PSSD. L’atelier de lancement s’est tenue ce jeudi au King Fahd Palace.