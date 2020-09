Plan Orsec : Le collectif des cadres de Kolda exige la prise en charge de la région.

Le collectif, fidèle à sa mission première de plaidoyer, exige de l’État la prise en compte de Kolda dans le Plan Orsec, qui sera déployé par les autorités pour lutter contre les inondations dans le pays.







Ce collectif estime que Kolda est partie intégrante du Sénégal, et que la région est manifestement impactée par les inondations, avec la mort de quatre de ses enfants « noyés » par les eaux. À ce titre, le Collectif regrette la mort de ces jeunes emportés par les inondations. C’est pourquoi, il a décidé de dégager une enveloppe pour venir en aide aux familles éplorées.







Le collectif a aussi décidé d’aller rencontrer les différentes autorités koldoises pour leur faire part de ses objectifs, de ses missions et de ses centres d’intérêt. Et ce afin de trouver une solution idoine qui s’inscrira dans la durée pour faire face aux éventuelles inondations.



Il faut rappeler que la région souffre d’un manque d’assainissement malgré l’existentiel qui ne peut faire face aux fortes pluies. Pour preuve, avec les fortes pluies récentes, le système de canalisation n’a pas pu drainer toutes les eaux pluviales. À cause de ce manque, les eaux ont fini leur parcours dans les habitations en créant de sérieux dégâts matériels et humains.







Ni Médina Yoro Foula ni Vélingara ne dispose de canaux d’évacuation des eaux pluviales encore moins la capitale régionale Kolda malgré les efforts consentis. C’est fort de tout ce constat que le collectif a jugé nécessaire d’attirer l’attention du gouvernement pour inclure le Fouladou dans le plan Orsec dans le cadre de la lutte contre les inondations...