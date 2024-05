Diamniadio / Conseil interministériel sur l'agriculture : "Désormais, les ressources et moyens consentis à l'agriculture iront à ceux qui la pratique", (Ousmane Sonko, PM)

Le Premier ministre, Ousmane Sonko a lancé officiellement les travaux de la conférence interministériel consacrée à la campagne de préparation agricole 2024 au Centre International de Conférence Abdou Diouf de Diamniadio (CICAD). Il a lors de son allocution d'ouverture fait savoir que la doctrine de souveraineté alimentaire guidera désormais les interventions de l'État au profit de l'agriculture et la campagne agricole 2024/2025 marquera l'amorce de cette nouvelle dynamique. Avec la doctrine de souveraineté alimentaire, dira-t-il, il s'agit de faire de l'agriculture le levier essentiel du développement économique inclusif et durable de notre pays ainsi que le principal moteur de la croissance économique est le régulateur des équilibres macroéconomiques du pays. "Désormais, l'agriculture devra mieux jouer son rôle : de rôle prépondérant dans la création d'emplois pour les jeunes et les femmes, la lutte contre l'émigration irrégulière et l'éradication progressive de la pauvreté", a fait valoir le chef du gouvernement, regrettant de constater que les moyens financiers qui ont été alloués au secteur de l'agriculture les années passées n'ont pas profité aux véritables cibles.



Ainsi, poursuit-il, il y a donc lieu d'opérer une rupture au niveau des mécanismes de subvention et de financement comme sur le ciblage des bénéficiaires. "Désormais, les ressources et moyens consentis à l'agriculture iront à ceux qui la pratiquent. Nous nous y engageons à partir de cette campagne agricole 2024 qui doit être marquée par l'amorce des ruptures en matière d'organisation et de procédure", a-t-il promis, assurant que des efforts seront déployés pour mieux organiser les producteurs tant dans la mise en place du matériel que celle des intrants agricoles. "Ce nouveau dispositif organisationnel va se développer au-delà de cet hivernage à travers le processus de digitalisation du système de distribution des intrants agricoles et leur sécurisation par les forces de sécurité et de défense. Dans cette perspective seront organisées des sessions de renforcement de capacités sur les nouveaux schéma de financement du secteur agricole", a encore ajouté Ousmane Sonko.



Poursuivant son argumentaire, il soutient qu'à terme des mécanismes innovants de financement comme de crédit bail pour l'acquisition du matériel agricole et le nantissement des stocks seront instaurer dans les banques locales domiciliaires des ressources de l'État sous couvert de la garantie souveraine ou des fonds de garantie mis en place par l'État. "Cette approche innovante permettra de réguler les marchés, d'assurer un prix rémunérateur aux producteurs et de garantir le remboursement des crédits. Comme corréler à ces mesures une approche chaîne de valeur va assurer des débouchés aux produits agricoles à travers la promotion par l'État du Sénégal de champions nationaux sur la transformation, la conservation et la commercialisation des produits agricoles", a notamment souligné Ousmane devant les acteurs du ministère chargé de l'agriculture, engageant le ministre a déroulé la feuille de route pour la formulation de la doctrine la souveraineté alimentaire et à la finaliser dans les plus brefs délais avec la participation active de tous les acteurs.



Le chef du gouvernement a avant de clôturer son intervention estimé que le présent conseil interministériel à la toute prochaine campagne agricole marquera l'amorce de notre déploiement vers les ruptures exigées par le peuple. "L'accent devra être mis dans les échanges qui vont suivre sur les principales contraintes et les solutions envisagées pour une totale réussite de cette campagne", a-t-il conclu.