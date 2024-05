Economie: La croissance économique pour 2024 est maintenant projetée à 7,1 % contre 8,3 % (FMI)

"La croissance économique du Sénégal pour l'année 2024 est maintenant projetée à 7,1 % contre 8,3 % auparavant, reflétant une activité économique impactée au premier trimestre par le contexte électoral et un démarrage retardé de la production de gaz jusqu'en décembre 2024", telles sont les prévisions de l'équipe du Fond Monétaire International (FMI), qui vient de boucler son séjour d'une semaine au Sénégal du 25 avril au 3 Mai.



Le document du FMI révèle que "des dépenses élevées de subventions à l’énergie (620 milliards de francs CFA, soit 3,3 % du PIB) et d'intérêts sur la dette ont été compensées par des réductions des dépenses d’investissements afin de contenir le déficit budgétaire à 4,9 % du PIB, conformément à l'objectif du programme".



Néanmoins, renseigne le communiqué de l'institution financière, exploité par Dakaractu, "le gouvernement a constitué des réserves de liquidités en prévision de l'élection présidentielle, ce qui a contribué à une augmentation de la dette du gouvernement central (73,4 % du PIB) au-delà du plafond de dette fixé dans le cadre de l'UEMOA. Le déficit du compte courant est resté important (18,8

% du PIB), reflétant la faiblesse persistante des exportations de biens".



Enfin, l'équipe du Fond Monétaire International (FMI) souligne que , " 'exécution du budget a été marquée par une moins-value au niveau des recettes et un dépassement du coût des subventions à l’énergie par rapport à l’enveloppe budgétaire initiale".



Rappelons que l'équipe du FMI, dirigée par M. Edward Gemayel a été reçue en audience par le Premier Ministre Ousmane Sonko, le ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba, ainsi que de hauts fonctionnaires de l'Administration.