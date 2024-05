[Reportage]: A la découverte de Apho et Colombin , deux associations qui luttent pour l'intégration sociale des handicapés...

A Ouakam, se trouve le centre de réinsertion pour les personnes handicapées, situé à proximité de la gendarmerie. Dans ce centre, on y trouve deux associations Apho et Colombin .En effet, l'association des personnes handicapées de Ouakam (APHO) est née de la volonté de personnes en situation de handicap. Ces personnes sont convaincues de leurs capacités à participer au développement socio-économique du pays par l'intermédiaire des activités productives comme la fabrication de sacs en papier, en tissu et les sacs recyclés. Toutefois, l’association rencontre pas mal de difficultés pour mener à bien son travail ou encore l’obtention de la matière première pour la fabrication des sacs . Tandis que, l’association Colombin, créée en 2002 prend en charge des personnes en situation de handicap à travers les métiers de l’art.



Dans ce lieu, on y retrouve des sourds-muets, des autistes, des personnes atteintes de Trisomie 21… Elles font plusieurs activités telles que la fabrication d' objets d’art, des encensoirs … Ainsi, ces personnes à mobilité réduite sollicitent du nouveau gouvernement, l'application de la loi d’orientation sociale, la création de l’autorité des handicapés et la discrimination positive en leur faveur .

Amadou Koundour (Stagiaire)