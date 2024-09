Place de la Nation : les leaders de l’ATEL annoncent une manifestation le 27 septembre prochain

La conférence des leaders de l’Alliance pour la Transparence des Élections (ATEL) s’est réunie ce jeudi à Dakar pour annoncer une grande marche le 27 septembre prochain à la place de la nation. Plusieurs leaders et responsables politiques ont pris part à cette rencontre qui est le début d’une série de contestations et d’alertes pour la tenue d’élections législatives libres et transparentes. Pour Khalifa Sall et tous les autres leaders de ce front qui entend faire face au régime actuel, l’heure est à la vigilance pour empêcher toute fraude du scrutin législatif du 17 novembre prochain.