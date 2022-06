Place de la Nation : Le Synpics monte au créneau et avertit ceux qui tentent d’intimider les reporters de la Tfm.

Le traitement dont ont fait l’objet des confrères de la Tfm, pris à partie par quelques individus à la Place de la nation, est une chose qui a suscité la réaction du Syndicat des professionnels de l'information et de la communication du Sénégal (Synpics).



Le Bureau exécutif national (Ben) de ladite structure est monté au créneau pour pester contre cette attaque. Une attaque qui a pris pour cible des journalistes venus assurer la couverture médiatique d’un événement qui se tient dans un endroit public, dès leur arrivée sur les lieux de la manifestation avant 13 h.



‘’Le journaliste a fait l’objet d'insultes et d’intimidation’’, s’est indigné Bamba Kassé et ses camarades. Ceux-ci, n’ayant pas voulu se limiter à déplorer cet état de fait, disent tenir ‘’pour responsables de tout ce qui arrivera à un journaliste, l’État, en charge de la sécurité de tous’’, Mais aussi des ‘’organisateurs qui doivent veiller à ce que la presse fasse son travail sans pression aucune’’.



Le Synpics, dans la même lancée, prévient qui de droit qu’il ‘’reste très alerte face à la situation’’. Quant aux journalistes envoyés sur les lieux, ‘’il (leur) est demandé de ne céder à aucune intimidation. Tout agresseur de journaliste ou cameraman, qui qu'il soit, sera poursuivi sans relâche’’, promet ladite structure.