Performances au Baccalauréat : Le Pr Kalidou Diallo évalue et note le système éducatif.

Les tendances du baccalauréat de l’année académique 2019-2020 ont surpris plus d’un au vu des résultats provisoires qui témoignent d’un succès considérable comparés aux précédentes années. Plusieurs facteurs explicatifs seraient à l’origine de cette performance si on se fie à l’évaluation faite du système éducatif par l’ancien ministre de l’éducation nationale, le Pr Kalidou Diallo. « Cette année, je pense d’après les tendances que j’ai, qu'on peut aller jusqu’autour de 50% », a confié l’historien.



Selon lui, il y’a pour la présente édition, une approche individuelle de l’apprentissage et l’enseignement à distance a beaucoup contribué aux résultats obtenus.

La mobilisation communautaire a surtout permis de relever le défi, a expliqué, l’ancien ministre de l’éducation sous Me Abdoulaye Wade entre 2008 et 2012.



Le Pr Kalidou Diallo est, notamment, revenu sur l’impact de la pandémie sur les résultats, l’élaboration des épreuves considérées par d’aucuns comme allégées. Il a, tout de même, dans cet entretien avec Dakaractu, donné des pistes de solution pour le suivi dans l’orientation des nouveaux bacheliers.