Père de deux enfants : Un policier se suicide à Kaguit

Le réveil a été brutal hier à Kaguit, village situé dans l’arrondissement de Nyassia. Pour cause, le policier Maxime Sagna a été retrouvé pendu dans sa chambre. Les éléments de la brigade de gendarmerie et du commissariat de Ziguinchor se sont rendus sur les lieux du drame pour faire un premier constat. À la suite, les sapeurs pompiers ont déposé le corps sans vie du policier à la morgue de l’hôpital régional de Ziguinchor pour les besoins d’une autopsie. Une découverte macabre, qui a plongé dans l’émoi ses collègues du commissariat central de Ziguinchor où il était en service. Père de deux enfants, et âgé d’une trentaine d’années, le défunt policier, selon ses collègues, passait souvent ses vacances dans son village de Kaguit, où il rendait visite à ses parents.