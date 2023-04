People : Rihanna et ASAP Rocky seraient à la rechercher d’une maison à Paris.

La date d'accouchement de Rihanna approche à grands pas, mais elle a adoré son escapade en France et a hâte d'y retourner.

Le couple de superstars Rihanna et ASAP Rocky est à la recherche d’un logement discret dans la capitale française depuis la semaine dernière.Avec un fils de 11 mois et une grossesse en cours, Rihanna et son mari ont pu visiter deux propriétés de luxe dans le 16e arrondissement, près de l'Arc de Triomphe, entre 3h et 5h du matin.Selon la chanteuse, il est nécessaire d’avoir des maisons un peu partout pour que ses enfants puissent voir le monde, a déclaré une source à la rubrique Bizarre du journal The Sun.Cependant pour pouvoir effectuer leur visite en toute tranquillité et sans se presser les deux célébrités sont allées sous le couvert de l'obscurité.Les maisons qu'ils ont visitées sont magnifiques, si l’on s’en tient aux sources, mais leur principale préoccupation est de bénéficier d'une sécurité optimale et d'un emplacement exceptionnel. Semble-t-il que ces derniers ne dépenseront pas leur argent pour n'importe quelle maison, mais aimeraient bien conclure un accord le plus tôt possible afin qu'elle soit prête pour la prochaine fois que la famille sera en ville.