Pèlerinage édition 2022 : l'église catholique compte amener 350 pèlerins aux lieux saints de la chrétienté.

Depuis des siècles, les chrétiens se sont mis en route vers de hauts lieux de la foi : la Terre sainte de la Bible et de Jésus, les tombeaux des Apôtres (Rome, Compostelle, …) les sanctuaires mariaux et les lieux où vécurent de grands saints. Seul ou en groupe, le pèlerin symbolise la marche du Peuple de Dieu vers Dieu. « Le pèlerin a toujours un but, écrit Benoît XVI, même si parfois il n’en est pas explicitement conscient. Et ce but n’est autre que la rencontre avec Dieu à travers le Christ. »



Après deux ans d'absence du pèlerinage à cause de la pandémie de la Covid-19, la communauté chrétienne va exercer le pèlerinage à Jérusalem, Rome et Lourdes.



Cette année à partir du 24 août 2022, ce sont 350 pèlerins catholiques Sénégalais qui iront aux lieux Saints de la chrétienté.



Selon Mgr Paul Abel Mamba, évêque du diocèse de Tambacounda et président du Cinpec.cm, toutes les dispositions sont prises pour le bon déroulement du pèlerinage. "Nous avons sensibilisé les pèlerins, en collaboration avec les autres pays pour lutter contre la pandémie de la Covid-19, nous avons sensibilisé les pèlerins afin qu'ils soient vaccinés ou aient un carnet de vaccin. Pour le prix du billet, nous avons maintenu les prix de 2020, pour ne pas faire de disparités entre les anciens et les nouveaux, a-t-il ajouté.



Il termine par annoncer que le pèlerinage ne durera que 3 semaines donc 10 jours à Jérusalem, 5 jours à Rome et 5 jours à Lourdes...