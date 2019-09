Pèlerinage aux Lieux Saints de la chrétienté : Le retour !

Le vol spécial de la compagnie Air Caraïbes ramenant « les 350 pèlerins de l’annonciation » est atterri ce vendredi soir à 20h08 sur le tarmac de l’aéroport Dakar Blaise Diagne. Les pèlerins sont accueillis à leur descente par le Secrétaire d’Etat en charge des sénégalais de l’Extérieur auprès du Ministre des Affaires Etrangères et des Sénégalais de l’Extérieur, Moïse Diégane SARR, du Directeur de Cabinet du Ministre du Tourisme et des Transports Aériens, Augustin FAYE et du Secrétaire général de LAS, Pape Mahawa DIOUF.



A la cérémonie officielle, le Directeur général de LAS (Limak-Aibd-Summa), Xavier MARY a prononcé un mot de bienvenue « au nom de tous les acteurs aéroportuaires en activité ce soir pour un bon retour des pèlerins et l’organisation parfaite du pèlerinage en général à l’aéroport ». D’ailleurs, S.E Mgr André Noël GUEYE, Evêque de Thiès, chef de la délégation du Comité interdiocésain national pour les pèlerinages catholiques (CINPEC), édition 2019, a remercié toutes les autorités aéroportuaires, tous les ministères, le Chef de l’Etat pour leur dévouement qui a abouti à une bonne organisation. Il a rappelé les prières faites durant ce périple sur les pas du Christ « pour un Sénégal de paix et de l’unité des cœurs autour de l’essentiel ».



Le Secrétaire d’Etat en charge des sénégalais de l’Extérieur Moïse Diégane SARR au nom du Ministre des Affaires Etrangères et des Sénégalais de l’Extérieur après avoir revenu sur les efforts du gouvernement pour la réhabilitation des foyers religieux, a demandé la poursuite des prières pour « pérenniser l’harmonie entre toutes les communautés religieuses et le dialogue islamo-chrétien qui constitue un trésor pour le Sénégal».