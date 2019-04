Pédophilie à Keur Massar : Un imam poursuivi pour viol

L’imam d’un quartier de Keur Massar, Tidiane Ndiaye, 59 ans est poursuivi pour pédophilie. Il est accusé de viol sur une mineure âgé de 7 ans. La victime Michaëla Ndeb Sarr accuse : « Outaze dafa jel cucoom ruux ko sama taat ».



L’imam réfute ses accusations et révèle qu’il est impuissant depuis 2017 et a été libéré par sa femme à cause de son impuissance.



Le parquet a requis 10 ans de prison ferme contre l’imam et son complice Cheikh Diongue. Ils seront fixés sur leur sort le 25 avril prochain, rapporte L’AS.