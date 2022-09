Passation de service / Ministère de la femme : Ndèye Saly Diop Dieng dit sa fierté de se faire succéder par Fatou Diané.

Le tout nouveau Ministre de la femme de la famille, du genre et de la protection de l'enfant, Fatou Diané Guèye, a pris fonction ce 23 septembre.



Lors d'une cérémonie de passation de service avec beaucoup de folklore, le ministre sortant Ndèye Saly Diop Dieng a fait savoir que Fatou Diané Guèye est sa petite sœur et que les 5 ans passés à la tête de ce ministère l’ont été conformément aux directives du chef de l’État Macky Sall. Elle a aussi dit sa fierté de voir Fatou Diané lui succéder.



« Il y a 03 ans à Diourbel, j'ai dit ouvertement à l'actuel ministre de la femme Fatou Diané Guèye que si je dois quitter ce poste de ministre de la femme, j'aimerais que me succèdes... Je n'ai même pas les mots pour remercier le président de la République Macky Sall de la confiance qu'il m'accorde depuis que je suis militant dans le parti ».



Elle terminera par renouveler son engagement, sa fidélité, sa loyauté au président de la République Macky Sall dans tous ses projets...