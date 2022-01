Passation de service : Lamine Ngom remplace Cheikh Ba à la présidence du tribunal de grande instance de Kolda.

Lamine Ngom, président du tribunal d’instance de Sédhiou, vient de remplacer Cheikh Ba à ce même poste au tribunal de grande instance de Kolda. La passation s'est effectuée ce mercredi 05 janvier 2022 au sein du palais de justice de Kolda, en présence de la corporation. Monsieur Cheikh Ba est transféré au tribunal de Pikine-Guédiawaye de Dakar après avoir passé un an six mois au Fouladou.



Pour Cheikh Ba (en costume noir), président sortant d’avancer : « je suis un magistrat à la tête d’une juridiction qui a tenu à évoluer au sein d’une équipe formidable avec tous ses segments. Et c’est ensemble en jouant notre partition que nous sommes arrivés à ces résultats. On part avec le sentiment d’avoir servi le Sénégal et c’est ce qui compte, quel que soit le lieu. »



Il estime qu’il quitte une équipe, une famille. « La pluralité ethnique avec son harmonie est la chose qui m’a le plus marqué dans la région. Et ce cosmopolitisme socio-culturel et économique est un bon instrument pour tisser davantage les liens permettant d’éviter les crises… »



Lamine Ngom (en blanc) nouveau président du tribunal de grande instance de Kolda félicite tous ses collaborateurs pour l’accueil qui lui a été réservé. Il estime que sans ces derniers, il ne pourrait réussir sa mission. « Je compte sur la collaboration de tout le monde pour réussir ma nouvelle mission… »



Le nouveau président du tribunal d’instance de Kolda n’est pas étranger à la région, car il a servi à Vélingara avant de rallier Sédhiou...