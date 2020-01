La cellule des cadres du parti Rewmi (CECAR) a tenu ce vendredi un symposium sur la situation polico-économique du pays.



Deux thèmes majeurs étaient à l’ordre du jour lors de cette rencontre inscrite dans le cadre de l’animation du parti dirigé par Idrissa Seck. Il s’agit d’abord de la « hausse du prix de l’électricité : une marque de l’incompétence du régime de Macky Sall? »



Une question analysée dans sa profondeur par le cadre et expert Abdou Fouta Diakhoumpa pour attester des contre-vérités du régime en place sur la gestion de l’électricité.



L’autre thème a rapport au passage du FCFA à l’ECO développé par l’expert El Hadji Alioune Camara pour en déceler les avantages et les inconvénients que le Sénégal aura à tirer de cette nouvelle monnaie dont six (6) Etats de la CEDEAO ont déjà fini de montrer leur réticence pour son adoption.



Ces deux (2) sujets qui marquent l’actualité ces derniers jours, sont jugés capitaux par le vice-président du parti « Rewmi », venu présidé la rencontre.

Déthié Fall qui confie qu’il s’avérait nécessaire de mesurer l’enjeu de ces questions actuelles, a promis que les conclusions des analyses qui découleront du symposium, impacteront sur la position du parti « Rewmi » qui, jusqu’ici n’a pas affiché sa posture officielle concernant ces deux (2) questions de l’heure.