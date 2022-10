Partenariat Public-Privé : Près de 125 000 jeunes vont bénéficier de motos 100% électriques de l’entreprise BOB ECO Ltd.

Dans le but de réduire le taux de chômage qui est estimé à 24,1% au quatrième trimestre de 2021, BOB ECO Ltd avait signé une convention le samedi 19 mars 2022 avec l’Agence Nationale pour la Promotion de l’Emploi des Jeunes (ANPEJ). Ainsi pour rendre effectif ce partenariat, BOB ECO Ltd une entreprise spécialisée dans la fabrication de véhicules électriques et d'énergie propre, a tenu le vendredi 14 octobre passé au monument de la renaissance africaine une cérémonie de lancement de ces activités.



« BoB est une entreprise sociale qui se concentre sur l'amélioration de la vie de communautés entières et l’éduque sur la sécurité, l'égalité et le respect de l'environnement. »



Au total, près de 125 000 jeunes vont bénéficier d’un emploi. Dans la première phase de son immense chantier de réduction du chômage au Sénégal, l’entreprise BOB ECO Ltd a distribué 50 000 motos 100 % électriques à des jeunes sénégalais qui ont été choisis par l’ANPEJ et BOB ECO Ltd. Ces motos totalement électriques et qui sont dénommées « E-BoB » vont permettre à ces 50 000 jeunes sénégalais de transporter des marchandises, des colis et des personnes. À cet effet, BoB va construire des stations de recharge à des endroits clés où les conducteurs de motos se croisent tous les jours afin qu'ils puissent facilement échanger leurs batteries. BoB utilise aussi une application qui permet de commander une course ou de trouver un conducteur de moto qui apportera vos biens à l'endroit souhaité.



En effet, BOB ECO Ltd BoB Eco Ltd (BoB) est une entreprise de véhicules électriques et d'énergie propre qui se concentre sur la vente de motos électriques dans les pays en développement. Le principal modèle économique de BoB est la vente de motos électriques abordables. Ainsi, pour les fondateurs de cette entreprise, la mission de BoB est de créer un monde où le transport à moto est plus propre et plus rentable pour ses consommateurs tout en soulageant l'environnement de la pollution des motos classiques à essence...