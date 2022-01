Parcelles Assainies : Moussa Sy battu dans son propre bureau et centre de vote pour la commune et la ville de Dakar.

C'est un fait inédit qui vient de se passer au centre 8 de la commune des Parcelles Assainies. En effet, le maire sortant Moussa Sy vient d'être battu dans son propre bureau de vote numéro 3. Yewwi Askan Wi vient en tête avec 84 voix, suivie par la coalition Alliance de valeurs éthiques et citoyennes de Go Faye avec 63 voix et ensuite vient Mousa Sy en troisième position avec 54 voix, pour la commune. Le constat reste aussi le même pour la ville de Dakar. La coalition Yewwi Askan Wi est en tête avec 150 voix, suivie de BBY qui vient en deuxième position avec 53 voix et enfin Wallu Sénégal 12 voix. Une défaite qui vient mettre un terme à 14 ans de règne du maire sortant Moussa Sy à la tête de la mairie des Parcelles Assainies...