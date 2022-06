Pape Modou Fall (Samm Suñu Reew) : « Les manifestations en vue peuvent perturber les examens et nous les dénonçons »

Le Sénégal est à 48 heures de la manifestation du 29 juin 2022 initiée par la coalition Yewwi Askan Wi. Suffisant pour provoquer chez les leaders de la coalition Républicaine / Samm Suñu Reew, le réflexe d’attirer l’attention des populations sur la nécessité de protéger leurs enfants et de sécuriser leurs études.



« Notre rôle de veille et d’alerte nous pousse à inviter toute la communauté éducative à rester debout pour dire Stop aux manifestations susceptibles de perturber les examens nationaux », dira Pape Modou Fall, actuel Directeur de l’Emploi.



Le leader de « Deug Moo Woor » de poursuivre : « Comme vous l’avez tous constaté, le calendrier des examens a débuté dans le calme et la sérénité, ce lundi 27 juin 2022 par le Baccalauréat technique sur toute l’étendue du territoire. S’en suivront le Baccalauréat général, le BFEM et les Examens de la formation professionnelle (CAP, BEP, BT et BTS), mais aussi les examens universitaires. »



Ainsi, demandera-t-il aux parents, au nom de la coalition, de se rappeler que « les examens constituent des moments forts pour l’avenir de la jeunesse et que l’émergence du Sénégal dépendant de la réussite de la jeunesse dans une atmosphère de civisme, de citoyenneté, de paix et de prospérité... »