Pape Ibrahima Faye ancien directeur du FERA , convoqué par la Section de Recherches aujourd'hui

Dans une publication Facebook datant du 30 décembre 2024, Pape Ibrahima Faye, ancien directeur du Fonds d’Entretien Routier Autonome (FERA), a révélé une situation troublante. Selon lui, deux mois après le gel de son compte bancaire principal ainsi que ceux de ses épouses, il a reçu une convocation de la Section de Recherches de la gendarmerie.







« Je viens de recevoir, ce 30 décembre 2024 à 15h43, une convocation de la Section de Recherches pour me présenter le 31 décembre à Dakar », a-t-il écrit. Pape Ibrahima Faye, dans une note empreinte de sérénité, en a profité pour souhaiter une bonne et heureuse année 2025 à ses lecteurs, concluant son message par les mots : « Endurant et patient ! ».







Cette déclaration intervient dans un contexte marqué par des contrôles accrus sur les finances publiques et la gestion des fonds par les anciens responsables étatiques. Les détails sur les motifs de la convocation restent flous, mais ce développement suscite des interrogations sur les implications de l’affaire.







Affaire à suivre.