Pape Diop (leader Bokk Gis-Gis) : "Ce qui se passe présentement dans ce pays est inadmissible, (...) Macky Sall n'a rien fait dans ce pays"

Le leader du parti Bokk Gis-Gis n'a pas caché ses inquiétudes par rapport au déroulement des choses dans ce pays, mais également par rapport à la manière dont le pays est gouverné par le président Macky Sall.

"Ce qui se passe dans le pays est inadmissible", laisse t-il entendre.

Au leader politique d'inviter les guides religieux à des séances de prières pour le Sénégal, avant d'inviter le peuple à revoir les critères présidant au choix d'un président de la République.

" Le Sénégal doit faire une étude sur le mode d'élection d'un président. Des études qui seront basées sur les connaissances et les compétences (...), nous devons prier pour le pays", souligne toujours le politique.

Revenant sur ses rapports avec l'ancien chef de l'Etat Me Abdoulaye Wade, Pape Diop s'est attaqué sévèrement au président Macky Sall.

"Toutes les réalisations dont on parle dans ce pays ne sont nullement l'oeuvre de Macky Sall.

L'aéroport Blaise Diagne est réalisé par le président Abdoulaye. Le TER c'est une conception de Wade. Puisque ceux qui l'ont réalisé n'ont pas demandé l'avis de Wade c'est ce qui explique son échec avant même son démarrage", martèle Pape Diop. Qui s'exprimait en marge de la visite à son domicile du président Abdoulaye Wade pour lui présenter ses condoléances suite au rappel à Dieu de son directeur de cabinet Taya Samb...