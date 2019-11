Panel de haut niveau : Moustapha Diakhaté tacle la CCR

« Plusieurs années après sa création, force est de constater que la CCR, en dépit de la qualité de ses ressources humaines, n’arrive toujours pas à prendre toute sa place dans la nouvelle alternance en terme de diagnostics, critiques, propositions, débats d’idées et de création de lieux de rencontres pour l’animation de l’espace public sénégalais. En lieu et place d’un Panel-meeting de vulgarisations de réalisations d'un gouvernement, c’est à travers des publications, séminaires, conférences contradictoires, travaux de recherche, qu’une structure de Cadres digne de ce nom doit participer au débat politique et faire des propositions de réformes pour faire avancer le Sénégal », a dit Diakhaté sur sa page.« Comme cadre de réflexion, la CCR doit contribuer au renouveau de la pensée en s’attaquant, sans tabou, aux défis et enjeux du Sénégal et en formulant de nouvelles voies de progrès. Plus généralement, il s’agit de permettre à l’APR de contribuer à l’amélioration de la vie des idées et politiques publiques », a conclu Moustapha Diakhaté.