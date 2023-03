Palais / Les pas de danse du président Macky Sall avec le trophée de la CAN U20 …

Sous les chants des supporters du « Allez Casa » et du « 12ème Gaïndé », le président Macky Sall a spontanément esquissé quelques mouvements de danse au moment de recevoir le trophée de la Coupe d’Afrique des U20, des mains du capitaine Samba Diallo. Une scène insolite qui a rendu plus chaleureuse et conviviale la cérémonie de réception des Lionceaux qui ont fraîchement débarqué à Dakar ce lundi, après leur sacre en Égypte…