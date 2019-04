Paix et Sécurité : Les femmes de la CEDEAO pour une mutualisation des actions.

La recherche et la consolidation de la paix restent les principaux défis qui interpellent tous les pays de la CEDEAO. À ce titre, seule une véritable synergie d’actions permettra de venir à bout des menaces telles que les crises politiques, le terrorisme, le narcotrafic, entre autres. C’est l’avis de Diago Ndiaye, présidente du Réseau Paix et sécurité pour les femmes dans l’espace CEDEAO.

Les actrices engagées dans le processus de développement de l’Afrique se réunissent du 15 au 17 avril à Dakar afin de doter les participantes venues des quinze pays. L’objectif est de mieux les outiller en terme de renforcement de capacités à initier des actions significatives pour un succès réel des efforts pour la paix. Au sortir de cet atelier transnational, un plan stratégique triennal sera adopté pour une meilleure implication des femmes dans les processus de prévention des conflits et de consolidation pour la paix.