Paix en Casamance : après le dépôt des armes, les jeunes du Diakaye formés

Une quarantaine de jeunes ressortissants de la zone de Diakaye ont été outillés. "Nous avons tous constaté le dépôt d’armes au niveau de la faction de Diakaye, après cette étape, il est important de créer les conditions de réinsertion sociale des ex-combattants. Voilà ce qui motive cette session qui tend vers la réconciliation et le pardon. Au-delà de cette formation, nous allons organiser des forums dans ces zones pour échanger davantage avec les protagonistes pour aboutir à une paix définitive. Cependant nous invitons la faction de Salif Sadio au dépôt des armes", explique Mamadou Talibé Diallo, président du Conseil régional de la jeunesse de Ziguinchor.



À travers cette initiative, le CRJ se dit fier de mettre en lumière l'engagement des jeunes, véritables moteurs du changement. "Leur passion et leur détermination à créer un monde plus sûr et plus juste illustrent leur rôle crucial dans la construction d'un avenir harmonieux.

En s'investissant pleinement dans ces discussions, ils montrent qu'ils sont prêts à jouer un rôle central dans la résolution des défis mondiaux. Ensemble, ils nous inspirent et nous guident vers des solutions durables pour une paix durable", a ajouté M. Diallo...

Le Conseil régional de la jeunesse de Ziguinchor, en collaboration avec le centre pour le dialogue humanitaire, travaille sur les questions de paix et de sécurité depuis 2017. C’est dans ce sens qu’une session de renforcement de capacités des jeunes et femmes impliquant le collectif des chefs de village sur la médiation communautaire : pardon, réconciliation et partage sur les principes de la justice transitionnelle, s'est tenue, ce lundi 12 août 2024 à Ziguinchor.