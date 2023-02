Pacification du système éducatif : Le ministre de l’éducation, Cheikh Omar Hanne et le G7 scellent le pacte de confiance…

Au sortir de ce tête à tête, des mesures visant à apporter des solutions aux différents problèmes soulevés par la partie syndicale ont été prises par le ministre de l’éducation nationale, selon Mouhamadou Moustapha Diagne, directeur de la formation et de la communication (Dfc) du ministère de l’éducation. « Nous avons fait une revue de la plateforme revendicative pour ce qui concerne l’éducation, les questions de formation des enseignants, notamment les professeurs contractuels qui ont été recrutés, la formation des chargés de cours et la mise en position de stage. Nous avons aussi parlé de la formation des inspecteurs et d'autres questions liées aux indemnités des différents corps d'enseignement », a indiqué Mouhamadou Moustapha Diagne. Il signale par ailleurs, que le ministre Cheikh Oumar Hanne « a apporté des réponses pertinentes et satisfaisantes ».



Sur des questions qui relèvent d'autres départements ministériels, notamment les Finances et la Fonction publique, le Directeur de la formation et de la communication informe que « le ministre Cheikh Oumar Anne a pris l'engagement ferme d'accompagner les syndicats dans les différents dossiers pour une résolution rapide de ces questions-là. Il y a aussi la question des décisionnaires qui a été abordée ainsi que la question des enseignants arabophones et d'autres questions liées à l'école, au fonctionnement des établissements. Sur toutes ces questions, le ministre a donné des réponses et pris des engagements. Et un procès-verbal signé par les deux parties est en train d'être élaboré et sera certainement diffusé pour que nul n'en ignore. Cela permettra au ministre d'avoir une feuille de route, de donner des instructions et de pouvoir les évaluer tous les mois. Il a été convenu pour ce qui concerne la rencontre sectorielle que le ministre doit régulièrement recevoir le G7 et faire le suivi des dossiers, voir s'il y a des retards dans l’évolution de ces dossiers et apporter immédiatement des solutions. »



Des efforts bien appréciés par les syndicalistes. El Hadj Malick Youm, le Secrétaire général national du syndicat autonome des enseignants du moyen et secondaire du Sénégal (Saemas), se félicite et invite la tutelle à mettre en place un dispositif de suivi qui pourra permettre de respecter tous les engagements pris par le ministre conformément à l'agenda établi. « On ne peut pas dire tout de suite que tout ce qui est décidé sera fait. Mais nous saluons la démarche d'ouverture et l'esprit de partenariat dont le ministre a fait montre tout au long de la rencontre, en réitérant son objectif qui est d'apporter des solutions à toutes les préoccupations qui ont été soulevées par la partie syndicale. Des réponses ont été données. Si la mise en œuvre est effective, je pense que ça pourrait nous valoir beaucoup de satisfaction », a indiqué le syndicaliste El Hadj Malick Youm…