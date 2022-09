Pablo Longoria (Président OM) : « C’est à Bamba Dieng de prouver qu’il a sa place dans l’équipe… »

Pablo Longoria était en conférence de presse ce lundi pour les présentations d’Eric Bailly, Issa Kaboré et Amine Harit, les trois dernières recrues marseillaises. D’après Rmc sports, le président de l’OM en a profité pour se pencher sur la situation de Bamba Dieng, à nouveau dans l’effectif de l’OM…



Suite à un mercato interminable, Longoria estime : « Aujourd'hui, c'est un joueur de l'OM. On va étudier la situation, a indiqué Pablo Longoria face aux journalistes ce lundi. À partir du moment où il rentre, il doit se mettre à disposition du coach, c’est un joueur de l’équipe première. C’est à lui de prouver qu'il a sa place dans l'équipe. Après, ce sera au coach de prendre la décision et de mettre à disposition de l’équipe les meilleurs joueurs à chaque moment. »



Rappelons que l’OM a dévoilé ce dimanche la liste de ses 22 joueurs choisis pour disputer la phase de groupes de la Ligue des champions. Une liste sans Bamba Dieng.



Le champion d’Afrique a de son côté refusé la dernière offre qui s’est présentée à lui, en cette fin de mercato, en déclinant la proposition du Royal Antwerp (Belgique.)