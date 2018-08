PSG / Juan Bernat, le latéral gauche du Bayern Munich, devrait signer pour trois saisons

On parlait un temps de Filipe Luis, qui va certainement rester chez les colchoneros, de Wendell, le joueur du Bayer Leverkusen, ou encore d’Alex Sandro, de la Juventus.

Et ce ne sera aucun des trois, puisque selon la Cadena Cpoe, Juan Bernat, l’international espagnol du Bayern Munich, va s’engager pour trois saisons avec le club de la capitale. En manque de temps de jeu en Bavière depuis son arrivée en 2014, le défenseur de 25 ans, barré par David Alaba, va donc plier bagages et c’est le Paris Saint-Germain qui va pouvoir profiter de lui, tandis que l’état de santé de Layvin Kurzawa continue d’inquiéter Thomas Tuchel.