Un Comité Régional de Développement (CRD) s'est tenu ce mardi 30 juillet 2019 dans la Salle des fêtes de la ville de Rufisque. Ce CRD convoqué par le gouverneur de la région portait sur les projets et programmes du Ministère du Développement Communautaire, de l'Equité Sociale et Territoriale en cours dans le département. Ce CRD a enregistré la participation massive des autorités locales, des maires de certaines communes de la région de Dakar et a été présidé par le MDCEST, M. Mansour Faye.

Au cours de cette rencontre qui a duré près de 7 tours d'horloge, M. Mansour Faye a procédé à la présentation de certains programmes comme le PUMA (programme d'urgence et de modernisation des axes frontaliers), du PUDC (programme d'urgence du développement communautaire), du BFC ( bourse de sécurité familliale) et de la CMU (couverture maladie universelle.) C'est ainsi qu'il a eu des échanges avec les différents participants qui ont surtout déploré les problèmes d'assainissement, de sécurité ainsi que les problèmes liés à la fourniture d'eau potable. De nombreuses préoccupations ont été ainsi soulevées par les maires. À l'issue de ce CRD, des explications et réponses ont été données aux préoccupations des maires et des engagements fermes ont également été pris.

Interpellé sur l'arrêt des travaux de PROMOVILLES, le ministre reconnaîtra que " la phase pilote connaît quelques retards" mais, ajoutera-t-il, " le président de la République a convoqué une réunion qui sera consacrée à cette problématique. Comment trouver des ressources pour venir à bout de ses travaux là qui sont en souffrance?" Ainsi il demeure convaincu que des solutions seront vite trouvées et que les travaux vont redémarrer bientôt...