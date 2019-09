PROBLÉMATIQUE DE L'EAU À TOUBA / Serigne Mbaye Thiam annonce une augmentation de la production de 8% par rapport à 2018.

En visite à Touba dans le cadre des activités préparatoires au Grand Magal de Touba, le ministre de l'eau et de l'assainissement a effectué une tournée pour inspecter les installations hydrauliques existantes dans la cité. Serigne Mbaye Thiam parlera de plan d'action déjà façonné pour régler cette question d'apprivisionnement en eau. Ce plan, dira-t-il, comporte plusieurs volets. "Un premier volet qui concerne le renforcement de la production d'eau potable. Sur ce volet, nous avons pu constater que les travaux de construction d'un nouveau forage sur le site de F5 sont entamés et l'eau issue de ce nouveau forage sera injectée dans le système le 29 septembre." Il précisera l'existence d'un deuxième volet qui s'agira d'intégrer le forage F3 dont, malheureusement, les travaux de régénération qui étaient en cours n'avaient pas donné les résultats escomptés. Il parlera aussi de travaux de maillage qui devront permettre de faire face aux déficits jadis notés et ajouter 8% sur la production par rapport à 2018. Dans le domaine de l'assainissement, des opérations de pompage des eaux stagnantes sont prévues. Dans sa réponse lorsqu'il recevait le ministre, Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre aura décrit Touba comme étant une ville qui n'a pas de réseau d'assainissement performant.