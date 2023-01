POROKHANE - Le Khalife des Mourides invite les Sénégalais à davantage s’approprier de Dakar Dem Dikk

Dakar Dem Dikk peut se frotter les mains! La société de transport, en plus de bénéficier des prières du Khalife Général des Mourides, a réussi à décrocher une plaidoirie de la part du Saint Homme, présentement dans la cité religieuse de Porokhane .

Serigne Mountakha Mbacké, qui recevait Ousmane Sylla, Directeur Général de la société et par ailleurs maire de Kédougou, a choisi de clairement demander aux Sénégalais de s’approprier Dakar Dem Dikk et d’en profiter. « DDD est un bien qui appartient à tous les Sénégalais qu’il faut utiliser à bon escient, protéger et soutenir », dira notamment le Saint homme.

Une déclaration dont se réjouira Ousmane Sylla. « Nous avons jugé nécessaire de venir recueillir les prières du Khalife en cette période où les accidents font foison. La situation au niveau des transports a été catastrophique ces derniers jours. Dieu merci, DDD n’est pas concernée mais nous sommes interpellés comme tous les Sénégalais (…). Le fait que des gens attaquent parfois nos bus peut être considéré comme des actes isolés. Heureusement que le Khalife Général des Mourides a évoqué ces comportements pour les regretter... »



Ousmane Sylla d’annoncer le renouvellement du parc automobile de DDD. « D’ici fin juin, nous recevrons plus de 300 nouveaux véhicules pour desservir Dakar et le reste du Sénégal. Le parc sera ainsi renouvelé. 1400 sont attendus. Et c’est l’occasion de remercier le Président de la République. »