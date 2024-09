PLAINTE SUR LA TABLE DU PROCUREUR - Abdoulaye Sylla dénonce « l'irrégularité qui entache les documents qui l’incriminent » et qui écornent sa notoriété

Accusé d’avoir fait sortir du territoire national via jet privé 2,700 tonnes d’or courant février 2021, muni d'un ordre de mission signé par le Président Macky Sall en plus d’un manifeste sur lequel son nom était imprimé, Abdoulaye Sylla a tenu à dénoncer , dit-il, l’irrégularité qui entache les documents susmentionnés et regretter sa notoriété qui était écornée. Ainsi , il a déposé une plainte contre « personnes non dénommées pour faux et usage de faux dans des documents administratifs » sur la table du Procureur de la République du Tribunal de Grande Instance Hors-Classe de Dakar.





Voici l'intégralité de la plainte :





Monsieur le Procureur de la République,



J'ai été convoqué le vendredi 20 Septembre 2024 à 09 heures, par le Chef de la Brigade des Affaires Générales (BAG) de la Division des Investigations Criminelles (DIC), dans ses locaux sis au Palais de Justice de Dakar, convocation à laquelle j'ai déféré, assisté de mes Avocats.



Alors qu'aucune prévention ne m'a préalablement été notifiée, il m'a été donné d'apprendre au cours de l'interrogatoire, qu'il m'est imputé d'avoir fait sortir du Pays une quantité d'environ deux mille sept cents kilogrammes (2.700 Kg) d'or sur la base d'un ordre de mission signé par le Président Macky SALL par Jet-privé de Dakar à Dubai en passant par Paris (Orly) courant Février 2021. Outre cet ordre de mission que je venais de voir pour la première fois de ma vie, ils m'ont montré un manifeste (ou Lettre de transport aérien) au nom d'ECOTRA.



Même si je n'ai pu obtenir des enquêteurs une copie du dossier, je puis affirmer que ces documents sont des faux manifestes.



Il s'y ajoute qu'il est de notoriété publique que de fin Décembre 2020 jusqu'au mois de Juin 2022, j'étais hors du Sénégal en raison des difficultés et obstacles rencontrés dans l'exécution de mes activités industrielles du fait des abus perpétrés par l'Ancien régime pour anéantir toutes mes activités économiques.



D'ailleurs, la production de la copie de mes passeports et les vérifications faites par les enquêteurs auprès de la police des frontières, en pleine audition, ont suffi à démontrer le caractère fallacieux desdites accusations.



Compte-tenu de l'irrégularité qui entache les documents incriminés et de l'usage qui en a été fait dans le seul but de nuire à ma personne et à mes intérêts (le tapage médiatique que cette audition a provoqué depuis lors et les comptes rendus parfois biaisés d'une certaine presse ont fini de ternir mon image et mon honorabilité), et intrigué mes partenaires internationaux car aujourd'hui les règles de la compliance sont une exigence pour mener des activités économiques sur le plan international.



C'EST POURQUOI, je vous saisis de la présente plainte afin que toute la lumière soit faite sur cette affaire qui a failli paralyser définitivement mes activités industrielles tant au niveau national qu'à l'international.



C'est au regard de l'extrême gravité de ces faits qui sont loin d'être avérés, mais surtout adossés à des documents dont le manque de sincérité et l'altération sautent à l'œil nu du profane, qu'au nom de la société ECOTRA SA et en mon nom, je porte plainte pour faux et usage de faux, faits prévus et réprimés par les articles 132 et suivants du Code pénal ainsi que pour toute infraction que l'enquête établira, contre toutes personnes ayant confectionné ou usé de ces documents destinés à me nuire et demande à ce que Justice soit rendue avec la plus grande rigueur.



Dans l'attente de ce faire, je vous prie d'agréer, M. le Procureur de la République, l'expression de mes sentiments respectueux.



ABDOULAYE SYLLA