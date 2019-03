PERCÉE DU MADEM G 15, RECUL DU PAIGC : Leçons des élections législatives en Guinée Bissau

La Guinée Bissau se dirige-t-elle vers des lendemains difficiles après les résultats des élections législatives de dimanche dernier ? On serait tenté de donner une réponse positive, car le Paigc qui a longtemps régné en maître dans ce pays, n’a pas la majorité absolue pour décrocher le poste de Premier ministre. Est-il victime d’un mauvais management ? En tout cas, depuis le magistère de Domingos Simoes Pereira à la tête du Parti africain pour l’indépendance de la Guinée Bissau et le Cap Vert, cette formation politique recule. Son influence semble s’effriter à chaque rendez-vous électoral.



Pour preuve, à son arrivée en remplacement de Carlos Gomes Junior, le Paigc avait 67 députés qui lui permettaient de gouverner sans négocier avec les autres formations politiques. Ce nombre a diminué lors des législatives qui ont suivi et le parti même arrivé en tête avec 57 députés, s'est retrouvé avec 10 députés de moins.



La contre-performance s’est poursuivie lors du scrutin qui a eu lieu dimanche dernier, car selon les résultats publiés par la Commission nationale électorale, le parti a gagné, mais n’a pas la majorité absolue. Sur les 102 députés, il n’a pu engranger que 47.



Il fait les frais de la percée du Madem G 15 qui regroupe d’anciens hauts responsables du Paigc qui avaient mené une fronde contre la direction du parti.



Cette nouvelle formation politique, en sept mois d’existence, s’est imposée comme la principale formation politique de l’opposition avec 27 députés. Il est suivi par le Parti de la rénovation sociale (Prs). Le parti de feu Coumba Yala qui était le principal parti de l’opposition a chuté. Et pourtant, beaucoup d’observateurs pensent qu’il a bénéficié du soutien du président Jomav qui aurait débloqué 800 millions pour l’accompagner vers la victoire. L’ancien ministre de l’intérieur, Botché Kandé a aussi soutenu le Prs. Mais cela n’a pas permis à cette formation politique de remporter le scrutin.



Vu la configuration actuelle du paysage politique, des incertitudes planent sur la quiétude du climat politique dans ce pays. Le Paigc est obligé de négocier avec l’Apu-Pdg de Nabian qui a pu engranger 5 députés. Nabian a déjà dit qu’il ne s’alliera pas avec le Prs. Qu’en sera-t-il pour les 4 autres députés élus de son parti ? Le Madem G 15 tente une médiation pour les enrôler. L’enjeu principal est la nomination d’un nouveau Premier ministre. Et cette situation résulte en partie de la médiation qui a été menée par le président Alpha Condé. Aujourd’hui donc, le pays retourne à la case départ...