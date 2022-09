PDS : Le parti libéral annonce un congrès pour l’élection d’un nouveau secrétaire général national

À l’issue d’une rencontre dans le cadre de la redynamisation du parti et du renouvellement des instances, de la base au sommet, le Parti Démocratique Sénégalais s'est engagé dans la préparation du congrès d’investiture qui sera une tribune d’élection d’un nouveau secrétaire général national.

Cette annonce fait suite à la circulaire N°10/PDS/SGN/2022 de l’actuel secrétaire général national Me Abdoulaye Wade portant sur les opérations de vente des cartes et de renouvellement des structures du Parti Démocratique Sénégalais (PDS).

En effet, le président de la commission Nationale, Saliou Dieng, a rencontré les superviseurs de toutes les fédérations ce Samedi 24 Septembre 2022 à la permanence nationale Oumar Lamine Badji pour une évaluation de la première étape des opérations et l'examen des perspectives à suivre (Installation des secteurs, sections et fédérations...)

Il a été par ailleurs, décidé qu’après le Gamou, les commissaires politiques seront déployés sur toute l'étendue du territoire pour reprendre les activités de placement des cartes.