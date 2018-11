PAPE DIOP PERD 1030 PARRAINS - Sadaga dévie le mouvement ADD de Diourbel et lance une nouvelle plateforme

L'association ADD jusque-là acquise à la cause de l'Alliance Bokk Gis-Gis de Pape Diop, vient de changer de camp. Les jeunes, qui ont récolté 1030 signatures, assurent avoir convaincu leurs parrains d'aller soutenir le Président Macky Sall. Lors d'une rencontre organisée à Guédé, Abdou Karim Niang et ses camarades ont déclaré avoir ras-le-bol de demeurer laissés-pour-compte dans le parti de Pape Diop. Concernant les leaders politiques de l'Apr de Diourbel qu'ils ont préféré esquiver, ils diront n'avoir nullement senti chez eux cette hargne d'accélérer le développement de leur département.



Sadaga, qui lance la plateforme '' Une maison, 2 votants pour Macky '', dira tout son engagement à déployer ses tentacules au niveau national et international pour massifier l'Apr et travailler à la réélection du Président Macky Sall dès le premier tour en 2019.