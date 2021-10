Ouvrage sur la criminalité financière : « Je n’avais pas le droit de me taire. Il me fallait restituer ce que j’ai vu et aider mon pays à travers des propositions. » (Ngouda Fall Kane, écrivain)

L’écrivain Ngouda Fall Kane a dévoilé les méthodes opératoires de la corruption dans la quasi-totalité des secteurs d’activité en Afrique et plus particulièrement du Sénégal. Ayant occupé d’importantes fonctions de l’administration, l’expert financier a profité de la cérémonie de dédicace de son ouvrage intitulé « Criminalité financière en Afrique et moyens de lutte : l’exemple du Sénégal » tenue ce 30 octobre, pour restituer à travers le livre son expérience dans la lutte contre le phénomène.



« Je n’avais pas le droit de me taire. Il me fallait restituer ce que j’ai vu et aider également mon pays à travers des propositions », a confié l’ancien président de la Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières du Sénégal (CENTIF).



La corruption, le blanchiment de capitaux, le détournement de deniers publics, le trafic de drogue, le trafic de migrants etc, définis par l’auteur comme du crime financier ont été analysés lors de la cérémonie de dédicace de l’ouvrage.



Ngouda Fall Kane a par la même occasion décliné les avancées notées dans le cadre de la lutte contre la criminalité financière. Il n’a pas manqué d’exprimer les limites de certains organes de contrôle qui ont pour mission de lutter contre le phénomène.