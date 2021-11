Oussouye - Inauguration du bureau de Nano-crédit par la DER / FJ : Près de 65 millions déjà injectés en quelques mois...

En tournée en Casamance pour l'inauguration des points de Nano-crédit, le ministre délégué général à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes DER/FJ, Papa Amadou Sarr, a officiellement inauguré le bureau d'Oussouye, ce vendredi. En présence des autorités territoriales, dont le préfet d'Oussouye, Ibrahima Ismaïla Ndiaye et du maire de la commune, Édouard Lambal, ainsi que des organisations professionnelles et interprofessionnelles bénéficiaires, le ministre délégué s'est félicité des avancées notées dans le département avec déjà des centaines de bénéficiaires à qui près de 65 millions FCFA de financement ont été décernés en l'espace de quelques mois.



L'édile de la localité de revenir sur les difficultés qu'éprouvaient certaines femmes à disposer de ce type de financement. À ce propos, Rose Tendeng, la représentante des organisations professionnelles de préciser qu'au moins 330 femmes ont déjà été enregistrées dans leur plateforme.



À l'instar des autres allocataires qui ont à tour de rôle témoigné sur l'apport effectif du Nano-crédit dans le lancement et le développement de leurs activités diverses, les personnes handicapées, également représentées lors de cette inauguration ont exprimé leurs doléances en présence du délégué général...