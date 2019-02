Ousmane Sonko à Kaolack : « Il est temps qu'on rase ce système... »

Le président Ousmane Sonko préside actuellement un méga-meeting à Kaolack. Dans son discours, Mr Sonko a mis l'accent sur les préoccupations des kaolackois après avoir fait le tour des quartiers. " Les kaolackois sont sortis massivement pour accueillir notre caravane. Et le message qui revient souvent est lié au système. Alors, cela réconforte notre idée selon laquelle le problème se trouve au niveau de notre système qu'il faut changer impérativement", a-t-il martelé. Dans son allocution, le candidat de Pastef a aussi fait savoir que le Sénégal a besoin d'une alternative et non d'une alternance. À noter que Ousmane Sonko a été reçu ce lundi par le Khalife général de Médina Baye.