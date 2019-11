Ousmane Sèye déballe : « Si on révélait combien de milliards sont détournés chaque année par des politiciens en qui le Président a confiance… »

Invité à la cérémonie de présentation à la Presse de la plateforme « Convergence Sénégal-Sunugaal », qui se donne comme mission de mettre en avant les intérêts des sénégalais et du Sénégal, Me Ousmane Sèye s’est essayé à évoquer le manque d’éthique qui gangrène nos hommes politiques. Surtout dans leur rapport avec l’argent public. Le Vice-président du HCCT de dénoncer pour ce faire deux types de politiciens.

« Ceux qui font de la politique pour l’intérêt de la Nation, et ceux qui profitent de leurs postes pour détourner l’argent public ». Et dans ce cas de figure, selon l’avocat, plusieurs milliards sont détournés chaque année par les politiciens sous nos cieux.

« Si on révélait combien de milliards sont détournés chaque année par des politiciens en qui le Président a confiance et à qui il a confié des postes et qui détournent l’argent public… J’entends les gens dirent que le Sénégal est pauvre, mais ce n’est pas vrai. On a de l’argent, en plus des impôts et de l’aide publique. Et si ce n’était destiné qu’aux populations, on n’en serait pas là. Mais il manque la volonté politique » a-t-il dit

Me Ousmane Sèye d’embrayer en dénonçant les modes d’investissement au Sénégal et l’absence de priorité.

« Dans beaucoup d’investissements, il existe des commissions. Les détournements de deniers publics se passent comme cela. On profite de la venue des investisseurs pour se faire de l’argent dans les commissions. Et cela, il faut que les populations soient édifiées suffisamment pour pouvoir l’empêcher », dira-t-il.

Pour finir il a invité à voter des lois pour exercer les acquis contenus dans la constitution, surtout en ce qui concerne la protection des deniers publics.