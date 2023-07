Ouest-Foire : Un réseau de masseuses (plus) démantelé

Elles se proclament toutes des masseuses professionnelles. Mais le décor de leur appartement érigé en salon de massage ainsi que les éléments mis sous scellés (paquets de préservatifs, huiles...) ont poussé les éléments de la police à en déduire qu'il s'agit en réalité d'un réseau de prostitution déguisée. Ng.M. Ndiaye et sa bande, A.Faye, la femme mariée Nd. Ndiaye, R. Guèye et S. Faye, ont toutes été mises aux arrêts pour défaut de carnet sanitaire. Les charges retenues contre la propriétaire, Ng.M.Ndiaye, sont plus corsées, à informer le journal l’observateur. Poursuit-il, en plus du délit de défaut de carnet sanitaire, elle est poursuivie pour proxénétisme, diffusion d'images contraires aux bonnes moeurs, gestion de maison meublée. C'est à travers les réseaux sociaux que Ng.M. Ndiaye fait régulièrement la publicité de son salon de massage, sis a Ouest-Faire. Elle joint à la publication des images aguicheuses pour ferrer plus de clients.







Des éléments de la Brigade de gendarmerie de Foire ont été alertés. Un gendarme a appelé sur les numéros indiqués pour se faire passer pour un client. Si on s'en fie au rappel du Procureur, l'agent a facilement réussi à caler un rendez-vous avec Ng.M. Ndiaye. Ils sont convenus pour un massage "body-body moyennant 40 000 FCfa.







Ainsi, arrivé à l'appartement, l'agent de police avait simulé durant quelques minutes, le temps de mieux les cuisiner avant de brandir sa carte professionnelle. Une perquisition de l'appartement lui a permis de mettre sous scellés des paquets de préservatifs et autres objets divers. Elles ont toutes été placées sous mandat de dépôt.







Attraits hier à la barre du Tribunal des flagrants délits de Dakar, elles ont tenté de nier les faits. La propriétaire du salon de massage a brandi un diplôme pour prouver qu'elle est en droit de détenir un salon de massage. Mais lorsque le juge l'a confondue avec les types de massages pratiqués dans son salon, Ng. M. Ndiaye a été complétement désarmée. La femme mariée Nd. Ndiaye dira qu'elle travaille dans l'appartement comme technicienne de surface.







Les autres prévenues, A. Fayé, R.



Guèye, S. Faye, diront à leur tour qu'elles sont nouvellement embauchées par Ng.M. Ndiaye. Convaincu de leur culpabilité, le procureur de la République a requis l'application de la loi. Finalement, Ng.M. Ndiaye et sa bande ont été condamnées à 3 mois assortis de sursis.