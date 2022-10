Orientation des nouveaux bacheliers : La plateforme CAMPUSEN ouverte à partir de Samedi…

Dans communiqué largement partagé, la direction générale de l'enseignement supérieur du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation porte à l'attention du public que la plateforme CAMPUSEN sera accessible aux bacheliers titulaires du Baccalauréat sénégalais 2022 à partir du Samedi 22 octobre 2022 avec le chronogramme afin de permettre aux étudiants de s’inscrire dans les universités de leur choix . Concernant les modalités pratiques, les bacheliers sénégalais 2022 devront d'abord "créer un compte d'accès afin d'obtenir un numéro d'Identification Nationale Étudiant (INE). Munis de leurs INE, faire leurs choix d'orientation dans les différentes filières des établissements publics (Universités, ISEP), valider la demande d'admission en faisant obligatoirement et successivement leurs choix dans des universités publiques, dix-huit (18) choix au total et dossier Institut Supérieur d'Enseignement Professionnel (ISEP), quinze (15) choix au total », renseigne le communiqué.



Par ailleurs, la direction générale de l'enseignement supérieur précise que « pour chaque dossier, il faudra impérativement définir l'ordre de priorité des choix avant validation définitive. Les établissements d'enseignement supérieur (écoles, instituts etc.) qui recrutent par voie de concours, test ou entretien conservent leurs procédures particulières d'admission. L’autre aspect très important, le Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation demande aux bacheliers de ne communiquer, en aucun cas à des tiers, leurs informations de connexion à Campusen, notamment l’INE, le mot de passe, le numéro de table, l’année du baccalauréat ainsi que le numéro de téléphone portable. Elles sont strictement personnelles et doivent être soigneusement conservées par le bachelier. Il est absolument interdit de recourir à des tiers ou des associations, à quelque titre que ce soit, dans le cadre des opérations réalisées en vue de l'orientation. Les contrevenants risquent de ne pas être orientés dans les établissements publics d'enseignement supérieur », a conclu le communiqué...