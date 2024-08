Organisation de Safar avant Magal, immigration irrégulière : Le message de Serigne Bassirou Abdou Khadr

La cérémonie officielle du Grand Magal de Touba s’est déroulée ce samedi sous la conduite du porte-parole du Khalife Général des Mourides. Serigne Bassirou Abdou Khadr Mbacké est arrivé à la Résidence Khadim Rassoul où il a trouvé toutes les délégations qui ont été dépêchées pour assister à cette cérémonie marquée également par la présence du ministre de l’intérieur, Jean Baptiste Tine. Ce dernier est également accompagné par d’autres membres du gouvernement, notamment le ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba, du ministre des Sports, de la Jeunesse et de la Culture, Khady Diène Gaye, du ministre de la Santé et de l’action sociale, Ibrahima Sy, du ministre de l’Economie Sociale et Solidaire, du ministre de l’urbanisme, Moussa Balla Fofana, du ministre de l’hydraulique et de l’assainissement, Cheikh Tidiane Dièye.



Comme chaque année, le Magal de Touba reste le lieu de convergence d’autorités étrangères, d’ambassadeurs, de diplomates.

Le porte-parole du Khalife Serigne Mountakha Bassirou Mbacké a délivré un message aux jeunes qui bravent la mer à la recherche de l’eldorado. « Vouloir rechercher une meilleure vie, ne doit en aucun cas vous pousser à prendre des risques en empruntant la mer ou le désert au péril de votre vie", prévient le porte-parole du Khalife des Mourides.



Aussi, Serigne Bass invite à éviter tout gaspillage avant le Magal. Selon lui, c’est une tendance de nos jours d’organiser des "Safar" dans les quartiers. Mais il remarque que les gens dépensent tous leurs moyens à telle enseigne qu’ils ne parviennent plus à honorer le jour le plus important, c’est à dire, « Le Grand Magal ». C’est un appel de Serigne Bassirou Abdou Khadr aux fidèles Mourides au moins de faire des économies qui leur permettront de se déplacer à Touba et de passer un bon Magal.