Opération de sécurisation : la gendarmerie fait le bilan de sa descente musclée dans certains quartiers de Dakar

Les éléments de la légion Ouest de la gendarmerie ont fait une descente musclée dans certains quartiers de Dakar le week-end dernier dans le cadre d’une vaste opération d’assainissement pour rétablir la quiétude et la tranquillité des citoyens qui sont parfois perturbées par certains actes délictueux.



Dans un communiqué qui nous est parvenu, la division de la communication révèle que 436 individus dont 36 femmes de différentes nationalités ont été interpellés pour divers motifs : 398 pour identification, 27 pour détention et usage de chanvre indien, 05 pour association de malfaiteurs ...



D’importantes quantités de produits ont été également saisies et des moyens roulants immobilisés : 380 bidons contenant 12.630 litres de gasoil, 16.700 paquets de cigarettes « LM », 15 cornets de chanvre indien, 40 motos immobilisées, 07 véhicules immobilisés dont 06 pour défaut d’immatriculation et 01 pour défaut d’assurance…



La gendarmerie a fait ses saisies à Ouest Foire, Nord foire, Yoff Tonghor, Ngor, le long du mur de l’aéroport Lss, Almadies, Ouakam, Hann Montagne et quartier Bada Lo de Hann...