Opération de désencombrement de la capitale : Le préfet de Dakar annonce une batterie de mesures pour pérenniser les actions.

Les opérations de désencombrement de la capitale sénégalaise se poursuivent, et cette fois ci c’était au tour de l'avenue Blaise d'accueillir l'équipe de choc du ministère de l'urbanisme.

Dans la nuit du mercredi au jeudi, les agents du nettoiement, encadrés par les forces de l'ordre ont désencombré les coins et recoins de la commune de Dakar-Plateau, sous la supervision du préfet de Dakar, Alioune Badara Samb.

Pour pérenniser cette action, le préfet annonce une série de mesures qui vont de la condamnation au durcissement des peines avec des amendes pour les mis en cause.

"Les mesures de suivi nécessitent l'implication de l'autorité judiciaire. Et cette lancée sera poursuivie avec des interpellations par la police et la gendarmerie, mais également avec le service d'hygiène. D'autres mesures avec durcissement et des sanctions sont en train d'être prises pour mettre en place de manière générale un cadre beaucoup plus formel qui régit la problématique de l'encombrement et des agressions contre le cadre de vie", annonce l'administrateur civil.