Opération Tabaski et espaces de vente de moutons : entre anarchie, poubelle à ciel ouvert et insécurité…

L’occupation des espaces publics pour abriter les points de vente de mouton en cette période de préparatifs de Tabaski est déclenchée par arrêté du gouverneur de Dakar. Une décision mûrement réfléchie après concertation avec le ministère de l’élevage et les communes concernées. Les zones choisies devront être occupées 20 jours avant et 10 jours après la Tabaski. Ce qui n’est absolument pas le cas pour ceux qui ont déjà occupé certains lieux. Pour en bénéficier, les bénévoles devront s’inscrire sur les listes ouvertes dans chaque commune. Ainsi, des comités de gestion seront présents à chaque point de vente afin d’apporter un bon suivi des activités.



Au-delà de ces espaces réservés par la mairie, d’autres sont aussi prévus au cas où la demande augmenterait. Pour la plupart, ce sont donc les terrains de foot qui seront aménagés.



Néanmoins, certains espaces comme les alentours des lieux de culte, établissements et espaces publics ne doivent jamais être occupés par les vendeurs de mouton.



Certains ont eux décidé d’aménager un petit espace à la devanture de leur domicile pour vendre leurs moutons. Chose qui est aussi permise. Cependant tous ceux qui occupent de façon anarchique les espaces non dédiés à la vente de moutons se verront sanctionnés. Pour Barthélémy Dias, le maire de la ville de Dakar, ceci devrait pouvoir s’éviter...