Offre et cession de drogue : sous prétexte de recouvrer son argent, un étudiant en communication vendait de l'ecstasy

L’étudiant en management et communication, Mamadou Ndiaye, a fait face ce mardi 26 avril 2022 au Tribunal des Flagrants délits de Dakar pour répondre des faits d'offre ou cession de drogue. En effet, le jeune étudiant s’activait dans la vente d'ecstasy. Ainsi, il a été condamné à 3 mois de prison ferme.

L’ecstasy est un stupéfiant dont certains jeunes font usage pour se droguer. Le produit est très prisé et se vend comme du pain dans certains quartiers. L'étudiant n'avait pas compris qu'il était suivi par la police et c'est par la suite qu'il a été appréhendé par un limier qui se faisait passer pour un client. En effet, il a tenté de lui fourguer ses produits prohibés.

Il a reconnu les faits qui lui sont reprochés. Alpagué, le mis en cause n’est pas passé par quatre-chemins.

À la barre, l'étudiant I. N soutient que l’un de ses amis lui devait une somme de 200 000 francs pour l'achat d’un iPhone 12. Pour être sûr de rentrer sur ses fonds, il a pris des comprimés qu'il a trouvés dans sa chambre. « J'ai pris les comprimés d’ecstasy qui étaient sur place en guise de gage. Je suis partie à la cité Mixta pour les vendre. C'est ainsi qu'on m’a mis en rapport avec Lamine. Malheureusement, ce dernier était un limier », a-t-il expliqué. Le prévenu nie être un consommateur.

Sachant son profil et la formation qu'il suivait, le parquet lui fait remarquer qu'il est un bon communicant. « Le Sénégal a besoin des intellectuels pour l’avenir de ce pays. L’ecstasy, c’est de la drogue dure. Vous êtes jeune. Donc concentrez-vous sur vos études », a conseillé le parquet. Le juge lui demande s’il est conscient des risques qu'il encoure. L’étudiant répond par la négative. Le parquet a requis l’application de la loi.

La défense révèle que son client devait partir en Angleterre au lendemain des faits. « Il n’use pas de la drogue. Il avoue son forfait sans savoir les conséquences », souligne la robe noire qui plaide une application extrêmement bienveillante de la loi. Finalement, le Tribunal a requalifié l’offre ou cession de drogue en détention de drogue. Le mis en cause va purger 3 mois de prison ferme...