Octobre rose : l’Amicale de l’IAM opte pour la sensibilisation de ses étudiants sur le cancer du sein

Dans la lutte acharnée contre la propagation du cancer du sein, l’Institut Africain de Management n’est pas en reste. En cette journée du jeudi 26 octobre, l’amicale de l’institut a tenu à marquer son empreinte en organisant une journée de débats et d’échanges entre une spécialiste en médecine et les étudiants afin de les sensibiliser tout en leur offrant l’opportunité d’exposer leurs inquiétudes ou même de soumettre leurs questions. Ainsi ils pourront profiter au maximum en matière d’information sur cette maladie qui gagne de plus en plus de terrain et n’épargne même pas les hommes.