Octobre Rose : Les 9 cellules genre de la Sphère 2 de Diamniadio se liguent contre les cancers féminins.

Les femmes des ministères de la sphère ministérielle de Diamniadio ont organisé une journée de sensibilisation sur les cancers du col de l'utérus et du sein.



« On a décidé à travers les cellules genre, de marquer ce mois qui est un mois dédié à la sensibilisation et à la prévention contre les cancers du sein et du col de l'utérus. On va faire des dépistages en masse au profit des femmes des ministères, du personnel. L’innovation cette année et qu’il y aura un dépistage du cancer de la prostate pour la gente masculine qui travaille aussi à la sphère », selon le Secrétaire Général du Ministère du Développement Communautaire et de l'Équité Sociale et Territoriale, Rachelle Coly Boucal.



Au moment où le cancer fait des ravages au Sénégal. Chaque année plus de 6.800 cas sont diagnostiqués.

Selon Marième Diagne, Lieutenant-Colonel, docteur à l'hôpital Principal de Dakar, « le cancer en général pose un problème de santé mondiale. On a un taux de décès qui avoisine les 72% parce que nos malades viennent tardivement et à un stade très avancé de la maladie. C’est le moment d’exhorter les populations à venir se faire dépister et surtout parler de la prévention. On parle de prévention et du dépistage du cancer. Nos malades arrivent à des stades où la maladie est en phase finale. Mais un cancer pris en charge très tôt peut être guéri et le patient pourra vaquer à ses occupations... », dira-t-elle.



Cette manifestation s’est tenue ce 19 octobre à la sphère ministérielle de Diamniadio sous la présidence du Ministre Mansour Faye.