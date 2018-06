OUVERTURE DE LA COUPE DU MONDE 2018 DE FOOTBALL : добро пожаловать !

L'Etat-continent a investi 13 milliards de dollars pour construire ou réhabiliter 12 stades, son réseau de chemin de fer, routier et autres infrastructures hôtelières.

L’essai de la coupe des confédérations (2017) réussi, place au rendez-vous mondial qui débute ce jour par une cérémonie d’ouverture et le match Russie – Arabie Saoudite au stade Loujniki, à 15h GMT. Alors... добро пожаловать ! (Bienvenue).

Côté organisationnel, la sécurité a été renforcée depuis les attentats de la ligne 2 du métro de Saint-Pétersbourg, le 3 avril passé. Bilan : 11 morts et une vingtaine de blessés.

Chaque équipe est escortée par un contingent d’éléments armés, les rues quadrillées. En plus, les lois répressives pour la lutte contre le hooliganisme dans les stades sont légion. Rien n’est laissé au hasard pour polir la grande messe du ballon rond (14 juin-15 juillet).

Au plan purement sportif, la Russie est sur une série terne de cinq matches sans le moindre succès. Pis, sa dernière victoire remonte au 7 octobre 2017 face à la Corée du Sud (4-2). Du coup, les supporters ne rêvent pas debout. La succession de l'Allemagne, tenante du titre, n'est pas leur combat.

Il faut dire que la garde Russe ne compte pas de noms ronflants en son sein. Seuls Igo akinfeev, gardien du CSKA Moscou âgé de 32 ans, et le milieu Denis Cheryshev tiennent la corde. Le dernier a joué 24 matches avec le Villarreal pour deux buts. L’adversaire est logé à la même enseigne. Sauf qu’au niveau de l’attaque, elle peut compter sur Mohammed Alsahlawi, 31 ans. Co-meilleur buteur des éliminatoires avec Lewandowski, le sociétaire d’Al Nasr est une valeur sûre du football saoudien. Sa valeur marchande est aujourd’hui à 650 mille euros. Elle risque d’augmenter si ses prestations restent au-dessus de la moyenne.

Figurant dans cette poule A, l’Egypte est le premier représentant du continent africain à se découvrir. Pour son match contre l’Uruguay prévu ce vendredi, le forfait du leader Mohamed Salah n’est pas encore confirmé