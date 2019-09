OUSMANE SÈNE (Président du WARC): ' Il y a parmi nous des gens qui sont des animaux....Il n'y a aucune histoire humaine qui se soit faite sans le bruit et la fureur '

Le professeur Ousmane Sène estime que parmi les Sénégalais, il y en a certains qui peuvent être assimilés à des animaux eu égard à leurs comportements indisciplinés. Invité du Grand Jury de ce dimanche, le Président du WARC donne en image '' ce monsieur à bord de sa Mercedes rutilante qui est arrêté par un policier pour excès de vitesse qui dit : savez-vous qui je suis ? '' Pour lui, '' la discipline qui existait dans ce pays s'est effritée '' et a laissé la place à des sautes d'humeur du genre '' brûler les feux rouges, procéder à des excès de vitesse etc... ''



Il dénoncera, dans la foulée, cette débandade qui caractérise le monde des enfants avec certains d'entre eux qui courent les rues à toutes les heures du jour et de la nuit, mendiant à tort et à travers sous l'œil coupable des adultes qui ne se sentent pas interpellés dès l'instant que ce n'est pas leur progéniture qui est concernée.



Interpellé sur le brouillard de contestations qui mouille déjà certaines pages du livre écrit par le professeur Iba Der Thiam ( et collaborateurs) sur l'histoire du Sénégal, Ousmane Sène se limitera à dire ce qui suit. '' Il n'y a aucune histoire humaine qui se soit faite sans le bruit et la fureur ''.

Accordant à son collègue l'excuse de ne guère pouvoir faire plaisir à tout le monde, il dira n'avoir point été surpris par ce tollé. Pour lui, il.ne faudra pas, pour autant, laisser les concernés écrire leur propre histoire au risque de la déformer à profit.

« Je ne vois pas le professeur Iba Der Thiam privilégier quelqu'un au détriment d'un autre »